1.5 مليون مشاهدة لأغنية "ملامحنا" لـ محمد منير على يوتيوب (فيديو)

ظهرت أغنية “ملامحنا” أحدث أغاني الكينج محمد منير ضمن قائمة تريند الموسيقى عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حيث حققت 1.5 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر الموقع قبل أيام قليلة.

أغنية ملامحنا

الأغنية من كلمات هالة الزيات، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح.

وتقول كلمات أغنية “ملامحنا”:

كل أما نصور ملامحنا ملامحنا

مش دايما بنكون هو إحنا

أوقات بنبان نشبه روحنا نشبه روحنا

وأوقات نتغير

أوقات في الصورة نبان أهدى نبان أهدى

وأوقات في اللمة تبان وحده

وأوقات ملامحنا تبان باهتة تبان باهتة

وساعات بتنور

بس اللي يحير هو إحنا

ليه تملي عيونا بتفضحنا

والوقت اللي صحيح فيه فرحنا

ليه عمره قصير

بس اللي يحير هو إحنا

ليه تملي عيونا بتفضحنا

والوقت اللي صحيح فيه فرحنا

ليه عمره قصير

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