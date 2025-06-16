" ملامحنا" للكينج محمد منير على صدارة التريند

ما زال النجم الكبير محمد منير يتصدر (التريند) عربيا وعالميا علي مواقع التواصل الاجتماعي منذ صدور أغنيته الجديدة "ملامحنا" التي حققت نجاحا كبيرا بين جمهور الكينج ومحبيه.

أغنية ملامحنا للكينج

وتأتي أغنية "ملامحنا" من كلمات هالة الزيات وألحان أحمد زعيم.



وتقول كلمات أغنية "ملامحنا":

“كل أما نصور ملامحنا ملامحنا، مش دايما بنكون هو إحنا، أوقات بنبان نشبه روحنا نشبه روحنا وأوقات نتغير، أوقات في الصورة نبان أهدى نبان أهدى، وأوقات في اللمة تبان وحده، وأوقات ملامحنا تبان باهتة تبان باهتة، وساعات بتنور، بس اللي يحير هو إحنا ليه تملي عيونا بتفضحنا، والوقت اللي صحيح فيه فرحنا، ليه عمره قصير، بس اللي يحير هو إحنا، ليه تملي عيونا بتفضحنا”.



كان محمد منير، وقع مؤخرا عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

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