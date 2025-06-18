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اقتصاد

رئيس التمثيل التجاري يلتقي رؤساء المكاتب التجارية المعتمدين بالدول العربية

رئيس التمثيل التجاري
رئيس التمثيل التجاري يلتقي رؤساء المكاتب التجارية

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء المكاتب التجارية في الدول العربية اليوم الأربعاء.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية

وجاء ذلك بهدف مناقشة كافة الموضوعات المؤثرة على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المكاتب التجارية بالدول العربية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاعتماد.

ويأتي الاجتماع في إطار رؤية التمثيل التجاري الحالية لتطوير منظومة العمل بين الإدارة المركزية وشبكة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وبما يساهم في تحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية للتعاون مع شركائها الدوليين.

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