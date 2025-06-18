رئيس التمثيل التجاري يلتقي رؤساء المكاتب التجارية المعتمدين بالدول العربية

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء المكاتب التجارية في الدول العربية اليوم الأربعاء.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية

وجاء ذلك بهدف مناقشة كافة الموضوعات المؤثرة على تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المكاتب التجارية بالدول العربية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاعتماد.

ويأتي الاجتماع في إطار رؤية التمثيل التجاري الحالية لتطوير منظومة العمل بين الإدارة المركزية وشبكة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وبما يساهم في تحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية للتعاون مع شركائها الدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.