الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة مدرس للجنايات بتهمة التحرش بتلميذات مدرسة ابتدائية في الإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

قررت النيابة العامة في محافظة الإسكندرية، إحالة المدرس “ع.م.ع”، إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته، بتهمة التحرش بتلميذات قاصرات بالقوة،  لم يبلغ عمر أي منهن 18 سنة ميلادية حال تواجدهن بالفصل الدراسي.

بدأت أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول يفيد بتلقي بلاغات ضد المتهم من أولياء أمور الطالبات المجني عليهم بالمدرسة دائرة القسم.

مدرس متحرش 

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم "ع.م.ع" مدرس حال عمله معلما لمادة العلوم بمدرسة ابتدائي بدائرة قسم الرمل، تعدى على كل من المجني عليهن " ر.م.ع" و" س.م.ط" و" و.ا.ا" بأن قام بتقلبيهن عنوة واحتضانهن حال ممارسة عمله داخل المدرسة وقد بدرت منه تلك الأفعال تحت ستار تدريس المادة العلمية، وبتكثيف التحريات توصلت الي اعتياد المتهم ممارسة السلوك الآثم مع طالبات أخريات وهن " م.ع.ع" و" ه.ع.ص" و" س.خ.م" و" ك.ر.ف" و" س.س.ا" و" ا.م.ف" و" ف.ع.ف" ولم تتمكن اي منهن من إبلاغ ذويها بما بدر من المتهم خوفا من تهديداته حال إبلاغ أهاليهن.


وتبين من تحقيقات النيابة، أن أعمار الطالبات المجني عليهم، تتراوح من 9 الى 11 سنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدرس متحرش اخبار محكمة جنايات الاسكندرية النيابة العامة اخبار حوادث الإسكندرية

مواد متعلقة

رفض يغشش ابنه، ولي أمر تلميذ بالابتدائية يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

البرلمان الأوروبي يعتمد مساعدات مالية لمصر بـ 4 مليارات يورو (صور)

الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لبرنامجي "على مسئوليتي" و"مع خيري"

روسيا تحذر أمريكا من مساعدة إسرائيل في ضرب إيران

زيادة تصل لـ 200 جنيه، تعديل أسعار تذاكر بعض القطارات

إيران تبث مقطعا جديدا لعملية استهداف وحدة الموساد 8200 بالصواريخ (فيديو)

بعد تصديق السيسي عليه، النص الكامل لقانون إنشاء قاعدة الرقم القومي الموحد للعقارات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 18-6-2025 في الأسواق

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم التكريم في المنام وعلاقته بالسعادة والتطورات الإيجابية

البحوث الإسلامية في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية: خطر يهدّد السلم ويستوجب وقفة حازمة

المزيد
الجريدة الرسمية