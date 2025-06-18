إحالة مدرس للجنايات بتهمة التحرش بتلميذات مدرسة ابتدائية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في محافظة الإسكندرية، إحالة المدرس “ع.م.ع”، إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته، بتهمة التحرش بتلميذات قاصرات بالقوة، لم يبلغ عمر أي منهن 18 سنة ميلادية حال تواجدهن بالفصل الدراسي.

بدأت أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول يفيد بتلقي بلاغات ضد المتهم من أولياء أمور الطالبات المجني عليهم بالمدرسة دائرة القسم.

مدرس متحرش

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم "ع.م.ع" مدرس حال عمله معلما لمادة العلوم بمدرسة ابتدائي بدائرة قسم الرمل، تعدى على كل من المجني عليهن " ر.م.ع" و" س.م.ط" و" و.ا.ا" بأن قام بتقلبيهن عنوة واحتضانهن حال ممارسة عمله داخل المدرسة وقد بدرت منه تلك الأفعال تحت ستار تدريس المادة العلمية، وبتكثيف التحريات توصلت الي اعتياد المتهم ممارسة السلوك الآثم مع طالبات أخريات وهن " م.ع.ع" و" ه.ع.ص" و" س.خ.م" و" ك.ر.ف" و" س.س.ا" و" ا.م.ف" و" ف.ع.ف" ولم تتمكن اي منهن من إبلاغ ذويها بما بدر من المتهم خوفا من تهديداته حال إبلاغ أهاليهن.



وتبين من تحقيقات النيابة، أن أعمار الطالبات المجني عليهم، تتراوح من 9 الى 11 سنة.

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