الأهلي ينعى ياسين هيثم لاعب فريق السباحة

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، والقطاعات الرياضية، على نعي ياسين هيثم، لاعب فريق السباحة مواليد 2008، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح ‏جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان‎.

في سياق آخر، يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني مباريات الأحمر بكأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي تقام في السابعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

وأقيمت أولى تدريبات الأهلي أمس على ملعب مدرسة بينجري في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت أمريكا (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة).

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