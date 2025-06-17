جنح المنتزه ثان تنظر محاكمة شركاء سفاح المعمورة، غدا



تنظر غدا، محكمة جنح ثان المنتزه بالإسكندرية، أولى جلسات محاكمة شركاء سفاح المعمورة، الخمسة وهم صبحية.ع، ومصطفى.م، ونادية.ر، وسماح.ث، وعلى.م، وقد تم استبعاد المتهمين الخمسة من القضية الرئيسية المتداولة أمام محكم الجنايات، والتي يواجه فيها نصر الدين السيد المعروف إعلاميا بسفاح المعمورة، تهم القتل والخطف والسرقة، وتم توجيه تهم أخرى لشركائه والذين تم القبض عليهم، صحبته وقت اكتشاف الواقعة، بنطاق قسم ثان المنتزه.

تهم اخفاء معلومات والتستر على جريمة



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التستر على جريمة وكان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوعها، وأعانوا المتهم على الفرار من وجه القضاء، وكان ذلك لإخفاء أدلة جريمة قتل وعدم تقديم معلومات تتعلق بها، وكان ذلك على النحو المبين في التحقيقات.

كما وجهت المحكمة لهم تهما، بشروع كل منهم في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من النقود في سبيل عدم الإبلاغ عن الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، كما تواجه المتهمة الأولى تهما بتسهيل الاستيلاء على مبالغ من حساب الضحية الثالثة للمتهم نصر الدين.أ والمعروف إعلاميا بسفاح الإسكندرية، عبر قيامها بسحب الأموال من بطاقة الفيزا كارد خاصتها، وتسليمها للمتهم الأولى في القضية.

إجراءات محاكمة سفاح المعمورة



كانت قد قررت الدائرة الاولي بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، إيداع "سفاح المعمورة" بمستشفي العباسية للكشف علي قواه العقلية، وتحديد جلسة 28 يونيو المقبل للاطلاع علي تقرير الطبي الخاص به، بعد اتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عنم ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار، صدر الحكم بعضويه كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

استمعت هيئة المحكمة، إلى شاهد الإثبات الرابع عشر ومجرى التحريات رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، والذى أكد أن المتهم ارتكب 3 وقائع القتل مع سبق الإصرار وقتل المجنى عليه الأول ونقل جثمانه من شقته بالطابق الثالث إلى المكتب بالطابق الأرضى بعد أن أعد لذلك صندوق خشبى ونقله عبر تروسيكل وأنه تخلص من السيارة بأن وضعها فى جراج بمنطقة المنتزه.

وأكد الشاهد أمام هيئة المحكمة، أن المتهم قتل المجنى عليها الثانية زوجته بسبب الخلافات الدائمة بينهما وعقد النية على قتلها وأن المتهم قتل المجنى عليها الثالثة لسرقتها والخلافات المستمرة بينهما.

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