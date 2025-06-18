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محافظ القاهرة يقرر إخلاء العقار المجاور لعقار السيدة زينب المنهار ويوجه بتشكيل لجنة هندسية (صور)

العقار المنهار، فيتو
العقار المنهار، فيتو

قرر د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار في ٢٠ شارع عنايت من شارع قدري بحي السيدة زينب احترازيًّا من السكان دون المنقولات حتى التأكد من عدم تأثره من الانهيار، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

 

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ويتواجد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة للإشراف على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار، ترافقه الأجهزة التنفيذية كافة بالمحافظة.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض حيث تم استخراج ٥ مصابين، وحالتي وفاة حتى الآن.

والعقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام ١٩٥١ ومكون من أرضي و٤ طوابق متكررة.

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