محافظ القاهرة يقرر إخلاء العقار المجاور لعقار السيدة زينب المنهار ويوجه بتشكيل لجنة هندسية (صور)

قرر د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار في ٢٠ شارع عنايت من شارع قدري بحي السيدة زينب احترازيًّا من السكان دون المنقولات حتى التأكد من عدم تأثره من الانهيار، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

ويتواجد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة للإشراف على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار، ترافقه الأجهزة التنفيذية كافة بالمحافظة.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض حيث تم استخراج ٥ مصابين، وحالتي وفاة حتى الآن.

والعقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام ١٩٥١ ومكون من أرضي و٤ طوابق متكررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.