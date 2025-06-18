الأربعاء 18 يونيو 2025
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رياضة

جلسة أخيرة بين الزمالك وحسام عبد المجيد لحسم التجديد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تستعد لعقد جلسة أخيرة مع حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل حسم موقفه من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن الجلسة ستُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور اللاعب ووكيله، إلى جانب عدد من مسؤولي النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك يتمسك باستمرار اللاعب ويرغب في تجديد عقده بالشروط التي تضمن استقراره داخل صفوف الفريق.

سيسكا موسكو يراقب.. ويجهز عرضًا رسميًا

في سياق متصل، علم “فيتو” أن نادي سيسكا موسكو الروسي بدأ التحرك من أجل ضم حسام عبد المجيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما لفت اللاعب الأنظار بمستواه المميز مع الزمالك في المواسم الأخيرة.

وأكد المصدر أن النادي الروسي بصدد تقديم عرض رسمي للزمالك خلال أيام، وسط اهتمام جاد بالتعاقد مع اللاعب لدعم خط الدفاع.

ومن المنتظر أن تحسم الجلسة المقبلة بين الزمالك وعبد المجيد شكل المرحلة القادمة، سواء بالاستمرار والتجديد أو فتح باب التفاوض على رحيله، في ظل الاهتمام الخارجي المتزايد بخدماته.

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