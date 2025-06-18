بريطانيا تسحب عائلات دبلوماسييها من إسرائيل

قالت بريطانيا اليوم الأربعاء إنها ستسحب مؤقتا أفراد عائلات الموظفين في سفارتها وقنصليتها من إسرائيل نظرا للمخاطر الكبيرة الناجمة عن الصراع بين إيران وإسرائيل.

السفارة البريطانية في تل أبيب والقنصلية البريطانية في القدس سيتم سحبهم

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في توجيهات السفر إلى إسرائيل “أفراد أسر الموظفين في السفارة البريطانية في تل أبيب والقنصلية البريطانية في القدس سيتم سحبهم مؤقتا في إجراء احترازي”.

وأضافت “السفارة والقنصلية ستواصلان العمل الضروري بما في ذلك تقديم الخدمات للمواطنين البريطانيين”.

وشنت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران يوم الجمعة 13 يونيو 2025 وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين، وإن هذه بداية عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن الهجوم نفذته 200 مقاتلة إسرائيلية ضد أكثر من 100 هدف.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الإيرانية عن مقتل رئيس الأركان العامة محمد باقري، وقائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي غلام علي راشد، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، جراء الغارات الإسرائيلية، وعدة قادة آخرين، إضافة إلى مقتل عدد من علماء إيران النوويين.

واعتبرت إيران، الهجوم الإٍسرائيلي على منشآتها العسكرية والنووية بمثابة “إعلان حرب”، بحسب ما نشر على موقع “إكس” وردت بموجات متتالية من الصواريخ البالستية على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.