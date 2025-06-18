الأربعاء 18 يونيو 2025
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رياضة

تطورات جديدة في ملف عودة طارق حامد للزمالك

طارق حامد
طارق حامد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن ملف عودة طارق حامد إلى القلعة البيضاء يسير في طريقه للحسم خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن هناك ترحيبًا من الطرفين بعودة اللاعب، سواء من جانب الإدارة أو من اللاعب نفسه.

اللاعب رحّب بالعودة والزمالك يضع اللمسات الأخيرة

أوضح المصدر أن طارق حامد أبدى موافقة مبدئية على العودة من جديد إلى صفوف الزمالك، خاصة بعد اتصالات مكثفة تمت في الفترة الماضية لإقناعه بإغلاق صفحة الماضي والبدء من جديد تحت قيادة الإدارة الحالية.

وأكد أن الزمالك من جانبه رحّب بعودة اللاعب نظرًا لقيمته الفنية الكبيرة وخبراته، وقدرته على دعم خط الوسط بقوة خلال الموسم الجديد.

الكشف الطبي خلال أيام وجلسة لحسم التعاقد

أشار المصدر إلى أنه لم يتبق سوى إجراء الكشف الطبي على اللاعب، قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن تُعقد جلسة حاسمة خلال الأيام المقبلة بين طارق حامد ومسؤولي النادي، من أجل حسم التفاصيل النهائية.

الصفقة أصبحت قريبة جدًا من الإعلان، في ظل الترحيب المتبادل والاحتياج الفني الواضح للاعب داخل الفريق الأبيض.

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