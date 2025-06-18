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رياضة

حصاد الجولة الأولى في مونديال الأندية، فرق أمريكا الجنوبية لا تعرف الهزيمة

فريق ريفربليت من
فريق ريفربليت من الأرجنتين

سجلت أندية أمريكا الجنوبية بداية قوية في في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، حيث حافظت على سجلها خاليًا من الهزائم بعد خوض 6 مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بداية قوية لفرق أمريكا الجنوبية

هذه البداية القوية، التي شهدت 3 انتصارات و3 تعادلات، تأتي لتؤكد قدرة هذه الفرق على منافسة عمالقة الكرة العالمية، حتى في ظل الفوارق المالية الكبيرة مع الأندية الأوروبية وغيرها.

وتشارك 6 أندية من قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية هي بالميراس، بوتافوجو، فلامنجو، فلومينينسي من البرازيل، بالإضافة إلى بوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين، مستفيدة من توقيت البطولة الذي يتزامن مع ذروة مواسمها المحلية، مما يمنح لاعبيها ميزة بدنية على منافسيهم القادمين من موسم أوروبي طويل.

وتبرز قوة القارة اللاتينية حيث سبق لأنديتها أن فازت باللقب أربع مرات في تاريخ كأس العالم للأندية، وقد كانت هذه الألقاب الأربعة جميعها من نصيب الأندية البرازيلية: كورينثيانز (مرتين في 2000 و2012)، ساو باولو (2005)، وإنترناسيونال (2006).

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