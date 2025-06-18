الأربعاء 18 يونيو 2025
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معلومات عن أول برنامج متخصص في مصر لتدريس الطب باللغة الفرنسية

كلية طب قصر العيني
كلية طب قصر العيني

أعلنت كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة، عن برنامج اللغة الفرنسية لتدريس الطب، الذي يعد الأول من نوعه في مصر، لتبدأ الدراسة به اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025 /2026.

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات اللائحة الدراسية للبرنامج، لتبدأ بعد ذلك استعدادات الكلية، وتجهيزات أماكن تدريس البرنامج، وإعداد المناهج الدراسية العملية والنظرية، ونظام الامتحانات.

وتستعرض فيتو خلال السطور التالية أهم المعلومات عن برنامج دراسة الطب باللغة الفرنسية بكلية طب قصر العيني.

ماهو برنامج اللغة الفرنسية بكلية طب قصر العيني؟

بدأ التفكير في برنامج اللغة الفرنسية بكلية طب قصر العيني عام 2023، بهدف استقطاب أبناء الدول الناطقة باللغة الفرنسية، من الدول الأفريقية، ودول حوض النيل، بالإضافة إلى دول البحر المتوسط، واستعدادا للبرنامج أعدت الكلية نظام تعليمي قوي بقاعدة بشرية متميزة وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وفقا لدراسة متكاملة شملت تحليل SWOT وجاءت نتائجها كالتالي:

  • 90 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة يتقنون اللغة الفرنسية.
  • تأهيل 60 عضوا إضافيا من خلال برامج تعليمية مكثفة.
  • يتجاوز إجمالي الكوادر المستعدة للعمل في البرنامج نحو 150عضوًا.

نظام وموعد الدراسة ببرنامج تدريس الطب باللغة الفرنسية

شكلت كلية طب قصر العيني لجنة متخصصة للبرنامج الفرنسي برئاسة الدكتورة نادين علاء شريف، أستاذ أمراض النساء والتوليد، للإشراف على تنفيذ البرنامج ومتابعة كافة محاوره الأكاديمية والتنظيمية وأعلنت اللجنة عن تفاصيل البرنامج ونظام الدراسة به والتي جاءت كالتالي:

  • يعد البرنامج هو الأوحد من نوعه لتعليم الطب باللغة الفرنسية في مصر.
  • يحمل البرنامج اسم "Kasr Al Ainy French – KAF".
  • تبدأ الدراسة ببرنامج اللغة الفرنسية العام القادم 2025/2026.
  • تكون الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة.
  • مدة الدراسة بالبرنامج خمس سنوات.
  • يعتمد البرنامج منهجية التعليم الطبي القائمة على الجدارات (CBME).
  • يجمع نظام التقويم بالبرنامج بين التقويمات التكوينية والتراكمية.
  • يوثق نظام البرنامج التعلم الذاتي من خلال ملف إنجاز ورقي أو إلكتروني.
  • أنهت الكلية ترجمة مناهج السنة الأولى والثانية نظريًا وعمليًا للغة الفرنسية.
  • أنهت الكلية ترجمة أسئلة الامتحانات للغة الفرنسية.
  • يجري حاليًا استكمال ترجمة مناهج السنة الثالثة.
  • يتم تدريس البرنامج في مركز التعليم المتطور بكلية طب قصر العيني (LRC).
  • يتقدم الطلاب للبرنامج من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.

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