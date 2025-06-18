زيادة تصل لـ 200 جنيه، تعديل أسعار تذاكر بعض القطارات

أخطرت الهيئة القومية للسكك الحديدية كافة المنافذ ببدء تطبيق الأسعار الجديدة على قطارات تالجو.

وشددت الهيئة على متابعة تنفيذ إجراءات تشغيل وسياسات التسعير الجديدة.

من ناحية أخرى تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطبيق زيادة أسعار تذاكر قطارات التالجو على كافة الخطوط بالوجهين البحري والقبلي، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارا من اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025.

تتراوح قيمة الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر قطارات التالجو بين 75 جنيها وحتى 200 جنيه في سعر التذكرة الواحدة باختلاف المسافة المقطوعة لكل رحلة.

جاءت قائمة الأسعار الجديدة على النحو التالي:

أولا: أسعار تذاكر قطارات التالجو على خط القاهرة / أسوان

يبلغ سعر تذكرة قطار تالجو إلى المنيا 450 جنيها بدلا من 350 جنيها للدرجة الأولى، و350 جنيها بدلا من 250 جنيها للدرجة الثانية.

يبلغ سعر تذكرة قطار تالجو إلى أسيوط 450 جنيها بدلا من 350 جنيها للدرجة الأولى، و350 جنيها بدلا من 250 جنيها للدرجة الثانية.

يبلغ سعر تذكرة قطار تالجو إلى سوهاج 650 جنيها بدلا من 500 جنيه للدرجة الأولى، و450 جنيها بدلا من 300 جنيه للدرجة الثانية.

يبلغ سعر تذكرة قطار تالجو إلى قنا 700 جنيه بدلا من 550 جنيها للدرجة الأولى، و500 جنيه بدلا من 350 جنيها للدرجة الثانية.

يبلغ سعر تذكرة قطار تالجو إلى الأقصر 800 جنيه بدلا من 600 جنيه للدرجة الأولى، و550 جنيه بدلا من 400 جنيه للدرجة الثانية.

يبلغ سعر تذكرة قطار تالجو إلى أسوان 900 جنيه بدلا من 700 جنيه للدرجة الأولى، و750 جنيه بدلا من 550 جنيها للدرجة الثانية.

ثانيا: أسعار تذاكر قطارات التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية:

يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى لـ قطار تالجو 350 جنيها بدلا من 275 جنيها.

يبلغ سعر تذكرة الدرجة الثانية لـ قطار تالجو 250 جنيها بدلا من 175 جنيها.

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