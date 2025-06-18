الأربعاء 18 يونيو 2025
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أخبار مصر

انتهاء العمل باشتراكات المترو الطلابية فى هذا الموعد

مترو
مترو
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يستعد  مترو الأنفاق لنهاية العام الدراسى 2025 خلال الأيام المقبلة، ويشمل الاستعداد متابعة حالة الاشتراكات الطلابية والمقرر انتهاؤها بالتزامن مع انتهاء العام الدراسى. 

انتهاء العمل بالاشتراكات الطلابية مع نهاية آخر امتحانات الثانوية العامة

وأكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء العمل بالاشتراكات الطلابية مع نهاية آخر امتحانات الثانوية العامة، وبعدها لا يحق للطالب استخدام الاشتراك إلا بعد تحرير الاشتراك الجديد العام المقبل. 

من ناحية أخرى تقرر أنه في حالة ضبط أي حالة تستخدم اشتراك المترو الطلابي بعد نهاية العام الدراسي تطبق عليها اللائحة  التي تشمل منع الطالب من تحرير اشتراك طلابي مرة أخرى وتوقيع عقوبات عليه  قد تصل إلى حد الحبس.

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