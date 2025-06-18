الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد قليل، النقض تفصل في مصير عمر زهران بقضية مجوهرات شاليمار الشربتلي

المخرج عمر زهران
المخرج عمر زهران وزوجة المخرج خالد يوسف، فيتو

تصدر محكمة النقض، بعد قليل، حكمها في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مشغولات ذهبية ومجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف. 

كانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد أصدرت حكمها في 8 يناير 2025، بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقضت باكتفاء حبس المتهم لمدة عام واحد مع الشغل بدلًا من سنتين، مع تأييد باقي بنود الحكم، ومنها إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت بقيمة 40 ألف جنيه لصالح المجني عليها.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها استخدمت سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة، مراعاةً لظروف المتهم الصحية وكِبَر سنّه، إلى جانب عدم سابقة اتهامه في قضايا جنائية، وذلك وفقًا لنص المادة 117/3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للمحكمة استعمال الرأفة في الأحكام.

 

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به شاليمار الشربتلي في مايو 2023، أفادت فيه بتعرض شقتها الكائنة بمنطقة الجيزة للسرقة، مشيرة إلى فقدان مشغولات ذهبية وساعات ومجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وزميله تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في سرقة المنقولات أثناء قيام المتهم بأداء خدمة عامة في العقار محل الواقعة.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى التعويض المدني، قبل أن يطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف ثم أمام النقض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإجراءات الجنائية الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلى الفنانة التشكيلية شاليمار زوجة المخرج خالد يوسف خالد يوسف محكمة النقض مجوهرات شاليمار مجوهرات شاليمار الشربتلي منطقة الجيزة

مواد متعلقة

حبس عامل بتهمة سرقة عدادات الكهرباء من مدرسة بالبساتين

تأجيل محاكمة مالك شركة وشقيقه بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بعابدين

المشدد 3 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه في بولاق أبو العلا

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في حلوان

عيون لا تنام، وظائف ومهام المعمل الجنائي في كشف الجرائم

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق المعادي

تأجيل استئناف متهم بهتك عرض سيدتين في الشارع

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب في الزيتون

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لفضيحة المنتج الهوليودي الشهير تايلر بيري

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

تضم 9 دول، العراق يعلن تشكيل خلية أزمات عربية للتأهب للطوارئ النووية

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

ضربة البداية مع بورنموث، جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

ما هي القرية التي نزل عليها مطر السوء؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

صلاح وجها لوجه ضد مرموش، موعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

خدمات

المزيد

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-6-2025

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي القرية التي نزل عليها مطر السوء؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما مدى ارتباط القول بالعمل الصالح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إيران تستغيث بالمجتمع الدولي لإنقاذ منشآتها النووية من القصف الإسرائيلي