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رياضة

مصدر بالزمالك يكشف سبب تأخر إعلان التعاقد مع جون إدوارد

جون إدوارد
جون إدوارد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن السبب وراء تأخر الإعلان الرسمي عن التعاقد مع جون إدوارد لتولي منصب المدير الرياضي للنادي خلال المرحلة المقبلة.

رتوش أخيرة في العقد

وأكد المصدر أن السبب الرئيسي للتأخير يعود إلى وجود بعض الرتوش الأخيرة في بنود العقد، التي سيتم حسمها بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف أن الاتفاق تم بنسبة كبيرة، ويتبقى فقط وضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل الخاصة بالمدة والاختصاصات والراتب.

جلسة مع لبيب اليوم

وأشار المصدر إلى أن هناك جلسة مرتقبة ستجمع بين جون إدوارد وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك اليوم، من أجل إنهاء الاتفاق النهائي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن التعاقد معه وتقديمه للإعلام والجماهير.

خطة لتطوير الكرة

ومن المقرر أن يتولى إدوارد الإشراف على ملف تطوير كرة القدم في النادي، ووضع سياسة شاملة لقطاع الكرة، إلى جانب التنسيق مع المدير الفني المنتظر حول صفقات الفريق ومصير بعض اللاعبين.

وأكد المصدر أن الإعلان الرسمي عن الصفقة أصبح مسألة وقت فقط.

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