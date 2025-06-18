تداول 11 ألف طن بضائع و632 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 632 شاحنة و165 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 271 شاحنة و130 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 361 شاحنة و35 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة DENFA SEAL بينما تغادر السفينتين بريدج وALCUDIA EXPRESS، فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن وهي عمان، الحرية 2 والقاهرة وغادرت السفينة PELAGOS EXPRESS.

تداول 1800 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية

كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لخمس سفن وهي أور، ايلة، نيو عقبة، سينا وكوين نفرتيتي.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 6120 راكب.



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