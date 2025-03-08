السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أمسية رمضانية للحضرة الصوفية بالأوبرا الإثنين المقبل

فرقة الحضرة للإنشاد
فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى

تقيم دار الأوبرا المصرية أمسية رمضانية لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي في التاسعة والنصف مساء الإثنين ١٠ مارس على المسرح المكشوف تتجسد خلالها حالة روحانية خاصة تمتزج بمجموعة من المدائح والإبتهالات وقصائد التراث الديني المغناه.

يذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبى التصوف ويضم ريبرتوارها أعداد ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محيى الدين بن عربى، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، وقدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

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