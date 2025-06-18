محمد حمزة، 15 عامًا على وفاة الشاعر الغنائي ابن الحلمية.. بدأ حياته صحفيا، وكتب 1800 أغنية رومانسية ووطنية وشعبية.. "يا حبيبتي يا مصر" أشهر أغانيه.. وتوفي في مثل هذا اليوم منذ 15 عاما

محمد حمزة.. شاعر مصري، تعاون مع المشاهير من المطربين العرب والمصريين، كتب أكثر من 1800 أغنية رومانسية ووطنية وشعبية كتبها باللهجة العامية، غنى كلماته كبار المطربين والمطربات.. من أشهر أغانيه "يا حبيبتي يا مصر" التي غنتها شادية.. رحل في مثل هذا اليوم عام 2010.



الشاعر الغنائي محمد حمزة، الذي عمل في بدايته محررا فنيا في روز اليوسف والأهرام، اشتُهر بلقب "الشاعر الملاكي لعبد الحليم حافظ"؛ نظرا لصداقته الحميمة له، ومشوار غنائي طويل، أنتج خلاله 37 أغنية كتبها له، منها: (جانا الهوى، موعود - زى الهوا - سواح - نبتدي منين الحكاية - مداح القمر)، حتى إن النقاد قالوا: إن محمد حمزة يفصل الأغاني خصيصا على مقاس عبد الحليم.

ابن حي الحلمية الشعبي

ولد الشاعر الكبير محمد حمزة في يونيو عام 1940، ورحل في يونيو أيضا عام 2010 بمحافظة المنيا، وما بين الميلاد والرحيل سبعون عاما قدم خلالها أكثر من 1200 أغنية.

تربى ونشأ بحي الحلمية الشعبي جارا للفنان عادل إمام والفنانة سهير المرشدي، تخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة، عمل صحفيا بمجلة روز اليوسف تحت رئاسة الشاعرين صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي.

محمد حمزة مع حليم وبليغ، فيتو



يقول الشاعر محمد حمزة عن بداياته: أنا شاعر أعمل بالصحافة، وأحيانا الصحافة تطغى على الشعر، تربيت في حي شعبي هو حي الخليفة، جاري في السكن صديق العمر عادل إمام، أمسك القلم عندما أحصل على الفكرة التي تحضرني في أي وقت وأي موقف، تيجي بعدها عملية الكتابة، أحيانا الأغنية تاخد نصف ساعة وأحيانا سنة وهذا حدث في أغنية " أي دمعة حزن لا" كتبتها في ستة أشهر.

شفيق جلال نصحه بالإذاعة

بدأ الشاعر الغنائي محمد حمزة أول كتاباته الشعرية وهو طالب، وحول هذه البداية يقول: أول محاولة لي في الكتابة وأنا في الخديوية الثانوية، وكنت وقتها أملك البجاحة أن أذهب إلى قهوة تسمى "قهوة التجارة" أستشير البعض في كتاباتي، وكان يجلس هناك شفيق جلال ومحمد رشدى، فاقترب مني شفيق جلال، وقال لي (سمعني كاتب إيه)، فقرأت له "مغرم صبابة"، فنصحني بالتقدم بها إلى مختارات الإذاعة، وبالفعل عرضت على لجنة مكونة من الشاعرين أحمد رامي ومحمود حسن إسماعيل والإذاعي طاهر أبو فاشا، تقدمت بأغنيتين ونجحت أمام اللجنة.



تعرف الشاعر محمد حمزة على المطربة فايزة في بدايته وعرض عليها أغنيته “أؤمر يا قمر أمرك ماشي”، ليلحنها محمد سلطان، ومعها أيضا أغنية وطنية غنتها في حفل للجيش العائد من اليمن تقول: "هاتوا الفل مع الياسمين.. الأبطال من بعد غيابهم راجعين“، غنتها فايزة أيضا، ولحنها سلطان. ومن هنا يتضح دور فايزة أحمد في بداية شهرته.

الشاعر الغنائي محمد حمزة، فيتو

كما كتب محمد حمزة أغنيات أفلام بأكملها مثل (آه يا ليل يا زمن، أبي فوق الشجرة، ابنتي العزيزة، ليلة بكى فيها القمر، نص ساعة جواز، وداد الغازية).

من أشهر أغانيه: “يا حبيبتي يا مصر، خلاص مسافر، ع الرملة، متى أشوفك، حكايتي مع الزمان، العيون السود، عاشقة وغلبانة، سامحتك سامحتك، يالا نقضي إجازة سعيدة، سواح، مين أنا، عاش اللي قال، نبتدى منين الحكاية،، عيون بهية”، وغيرها الكثير.

رحيل في هدوء

تزوج محمد حمزة من الإعلامية الراحلة فاطمة مختار وأنجبا ابنتين، وعندما أصيبت بمرض القلب كتب لها أغنية "كل غنوة على الفرح كانت، على الصبر كانت، على الحب كانت" التي غنتها وردة الجزائرية، ليرحل الشاعر الغنائي الكبير في هدوء وصمت بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابته بجلطة في المخ فارق بعدها الحياة.



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