مواعيد وقراء تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأربعاء
تمتلئ خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
تلاوات القرآن المجود الأربعاء
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة آل عمران 30ق.
19:16( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وماتيسرمن سورتي الأحزاب/ القيامة 43 ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وماتيسرمن سور النجم/ الفجر/ البلد/ قريش 45 ق.
024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة مريم 44 ق.
02:51(قبل الفجر) للشيخ حمدى الزامل وما تيسر من سورة الفرقان 28 ق.
تلاوات المصحف المرتل ليوم الاربعاء
الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / 28 ق
الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورتى النساء والمائدة ومدة التلاوة / 29 ق
الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 11:18 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورتى المائدة والأنعام ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 13:36 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 15:11 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / 27 ق
الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 02:19 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ماتيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 04:50 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورتى الأعراف والأنفال ومدة التلاوة / 30 ق
الساعة / 05:23 / تلاوة للقارئ محمود خليل الحصرى / ما تيسر من سورتى الأنفال - التوبة ومدة التلاوة / 29 ق
فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة 20:28
- والتلاوة من / سورة المائدة من آية 35 إلى آية 76 تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 27
فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣1
والتلاوة من سورة الأعراف من الآية 1 حتى الاية 48 من سورة الأنفال تسبقها تقدمة للشيخ / محمود برانق ومدة التلاوة 20 ق
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة 01:48 تلاوة للقارئ / أحمد محمد عامر / من الآية 183 من سورة البقرة وحتى الآية 237 / 30 ق
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