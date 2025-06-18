في خطوة مفاجئة.. ميلانو الإيطالية تستضيف التصفيات النهائية للدوري الليبي.. تنسيق كامل بين روما والحكومة الليبية.. مواعيد المباريات والحضور الجماهيري معلقة حتى الآن

الدوري الليبي ، في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة لعشاق كرة القدم، تم الإعلان عن إقامة المرحلة النهائية من مباريات الدوري الليبي الممتاز بمدينة ميلانو الإيطالية.

بيان الاتحاد الليبي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميًا أن مرحلة التصفيات النهائية للدوري الليبي الممتاز، التي تضم ستة فرق، ستقام في مدينة ميلانو بإيطاليا.

وأوضح الاتحاد الليبي في بيان رسمي أن هذه الخطوة التاريخية تتم برعاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وبدعم من الحكومة الإيطالية.



وشدد على أن التجهيزات الإدارية واللوجستية جارية بالفعل، حيث تعمل وزارة الرياضة الليبية بالتعاون الوثيق مع السلطات الإيطالية لضمان ظروف مثالية، وسيعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قريبًا عن الإجراءات الخاصة بالأندية المشاركة.

تعاون بين الحكومتين الليبية والإيطالية

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالتنسيق المباشر مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لتقديم تجربة استثنائية وسباقة في عالم الرياضة، مما يضفي طابعًا مميزًا على هذه البطولة.

العلاقة الرياضية بين ليبيا وإيطاليا لم تكن وليدة اللحظة، لكنها تعكس جانبًا من التعاون المتين بين البلدين. الحكومة الإيطالية دعمت هذه الاستضافة كجزء من استمرار العلاقات بين الدولتين حيث كانت منفتحة على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لتوفير تجربة رياضية استثنائية ومميزة، إلى جانب ذلك، تعد هذه البطولة فرصة ثمينة للترويج لمعالم مدينة ميلانو كواحدة من أبرز الوجهات الرياضية والسياحية في أوروبا، مما يعزز العلاقة بين الجمهورين الليبي والإيطالي.

وباشر الاتحاد الليبي، بالتعاون مع الجهات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية، الإجراءات الإدارية والفنية لتنظيم هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

كما شرع في التنسيق مع المؤسسات الإيطالية المختصة لضمان أعلى مستويات التنظيم، بما يشمل توفير الملاعب، الإقامة، الحماية، والتغطية الإعلامية، بما يتماشى مع معايير الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

نظام الدوري الليبي

وستتنافس 6 فرق ليبية في هذه البطولة المرتقبة، قسمت على مجموعتين.

ترتيب أول 3 أندية في مجموعة "بنغازي"

كالتالي:1- أهلي بنغازي برصيد 18 نقطة.

2- الهلال برصيد 16 نقطة.

3- الأخضر برصيد 15 نقطة.



ترتيب أول 3 أندية في مجموعة "طرابلس"

1- الأهلي برصيد 19 نقطة.

2- السويحلي برصيد 14 نقطة.

3- الاتحاد برصيد 14 نقطة.

ويتبقى مباراتان لكل فريق في المجموعتين ليتم تحديد الأندية الصاعدة رسميا إلى مرحلة التتويج.

ومن الجدير بالذكر أن اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، اللاعب السابق في النادي الأهلي المصري، قد انضم مؤخرًا إلى فريق الاتحاد الليبي.

مواعيد المباريات تبقى معلقة

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن المواعيد المحددة لإقامة المباريات في إيطاليا.

وسيُعلَن لاحقًا عن تفاصيل إضافية تتعلق بمواعيد المباريات، وقائمة الملاعب، وآلية حضور الجماهير، ونظام المنافسة، وسط تأكيدات على أن الضوابط والشروط سيتم نشرها بشكل شفاف وواضح في الوقت المناسب.

من الجدير بالذكر أن فريق النصر توج بلقب الدوري الليبي في الموسم الماضي بعد نجاحه في تحقيق انتصارات في الدوري السداسية الذي أقيم أيضًا في إيطاليا.

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