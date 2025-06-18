مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 4 مباريات في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

ريال مدريد الاسباني، فيتو

مباريات الأربعاء في كأس العالم للأندية

مونتيري المكسيكي ضد إنتر ميلان الإيطالي - 4 صباحا - منصة داز

مانشستر سيتي ضد الوداد - 7 مساء - منصة دازن .

الهلال السعودي ضد ريال مدريد الاسباني - منصة دازن.

باتشوكا المكسيكي ضد سالزبورج النمساوي - 10 مساءا - منصة دازن.

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