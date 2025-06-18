الأربعاء 18 يونيو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تقام اليوم الأربعاء 4 مباريات في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.

ريال مدريد الاسباني، فيتو
ريال مدريد الاسباني، فيتو

مباريات الأربعاء في كأس العالم للأندية

مونتيري المكسيكي ضد إنتر ميلان الإيطالي - 4 صباحا - منصة داز

مانشستر سيتي ضد الوداد - 7 مساء - منصة دازن .

الهلال السعودي ضد ريال مدريد الاسباني - منصة دازن.

باتشوكا المكسيكي ضد سالزبورج النمساوي - 10 مساءا - منصة دازن.

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