الحكومة تكشف موقفها من إنشاء صندوق تعويضات للمستأجرين بالإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف لإعادة العلاقة بين المالك والمستأجر إلى أصلها التعاقدي الرضائي، مؤكدًا أن من حقوق المالك الأصيلة استغلال ملكه أو التصرف فيه بحرية، سواء بالسكن أو البيع أو التأجير.

الرد على مقترح "صندوق دعم المستأجرين": لا تفرضوا على المالك ما لا يريده

ورفض “فوزي” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، مقترح إنشاء صندوق تعويضات للمستأجرين تُشارك فيه الدولة أو يُمول من الضرائب العقارية، موضحًا أ "وجود صندوق تعويضات قد يتحول إلى فرض تعويض إجباري على المالك، وهو ما يتعارض مع جوهر مشروع القانون".

وأضاف:"من حق المالك أن يستفيد من الشقة كما يشاء: يُزوج أولاده، يسكن فيها، يبيعها أو يُؤجرها مجددًا..لا يحق لأحد أن يحدد له كيف يدير ملكه."

البدائل موجودة.. ولكن يجب أن تُراعي الدستور وحقوق الأطراف

وأكد فوزي أن الدولة تدرك وجود تحديات اجتماعية واقتصادية لبعض المستأجرين، خصوصًا كبار السن أو أصحاب المعاشات، لكن شدد على أن:"أي بديل يُطرح يجب أن يُراعي الدستور، ويُحقق توازنًا حقيقيًا بين مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بطرف لحساب الآخر".

مدة انتقالية كافية وحق التجديد بالتراضي

وشرح المستشار تفاصيل الفترة الانتقالية في مشروع قانون الإيجار القديم، 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، معقبًا:"الفترة ليست قصيرة، وإذا اتفق الطرفان على تجديد العلاقة الإيجارية بعدها، فمرحبًا. وإن لم يحدث، يعود العقار للمالك دون نزاع".

للمستأجرين غير القادرين: سكن بديل بشروط خاصة

في ختام حديثه، وجّه فوزي رسالة طمأنة للمستأجرين المتضررين:"إذا لم يكن للمستأجر سكن آخر، فالقانون يمنحه الحق في الحصول على سكن بديل توفره الدولة، لكن وفقًا لقواعد خاصة تختلف عن الإسكان الاجتماعي المعتاد".

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