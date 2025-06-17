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رياضة

كأس العالم للأندية، تعادل سلبي بين دورتموند وفلومنينسي

دورتموند، فيتو
دورتموند، فيتو

مونديال الأندية، انتهت مباراة بوروسيا دورتموند وفلومينينسي البرازيلي، بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للأندية على ملعب «ميتلايف».

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم خلال الـ90 دقيقة، ولكن لم ينجحا في ذلك ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصل كل منهما على نقطة.

وأعلن نيكو كوفاتش، تشكيل بوروسيا دورتموند، ضد فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: زوله- أنطون- رامي بن سبعيني

وسط الميدان: رييرسون- سابيتزر- باسكال جروس- سيفنسون.

خط الهجوم: براندت- جيراسي- كريم أديمي.

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تشكيل فلومنينسي

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نظام كأس العالم للأندية

مونديال الأندية بنظامه الجديد يحل محل كأس العالم للقارات بحيث تقام مرة كل 4 سنوات عكس النظام السابق الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

وتقام كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 ناديًا تم توزيعهم على 8 مجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16. 

وبداية من ثمن النهائي يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 

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