ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

ظهرت الآن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد بعد اعتمادها من اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد، بنسبة نجاح 85%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد

وتوفر فيتو لطلاب الشهادة الإعدادية خدمة الاطلاع على النتيجة.

وتقدم “فيتو” كل الخدمات التي تهم المواطنين، ونظرا لاهتمام عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع بـنتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بورسعيد، تحرص على نشرها ويحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس.

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