الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أنباء غير مؤكدة باغتيال الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد رميا بالرصاص

ads

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ads

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

مصادر: خامنئي يفوض صلاحياته للحرس الثوري ويختبئ في ملجأ تحت الأرض

3 صفقات من بيراميدز على رادار الزمالك قبل الموسم الجديد

قنبلة موقوتة، خلافات حادة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان يتصالح مع أسرة الطفل صاحب الأزمة مع نجله

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيرسي تاو

نجيب ساويرس: الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خطأ استراتيجي ويهدد الأمن الغذائي (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 17/ 6/ 2025

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد
ads
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكتاب في المنام وعلاقته بسماع خبر سعيد قريبا

خالد الجندي: التوبة إلى الله لا يجب تأجيلها (فيديو)

لماذا أرسل النبي سليمان الهدهد إلى ملكة سبأ؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads