محافظ الأقصر يشهد لقاء جماهيريا في إسنا لحل شكاوى المواطنين (صور)

أنهى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولته الموسعة بمركز ومدينة إسنا، اليوم الثلاثاء، بزيارة مبنى ديوان مدينة إسنا، حيث عقد لقاءً جماهيريًا موسعًا مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، بالإضافة إلى لقاء رؤساء القرى التابعة للمركز.

محافظ الأقصر يبحث شكاوي المواطنين

وخلال اللقاء، قام محافظ الأقصر بفحص الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، خاصة المتعلقة بملف التقنين، حيث وجّه بسرعة النوجه للمنظومة لاستكمال الإجراءات، ووجه القائمين على المنظومة بالمركز بفحص كافة الملفات والعمل على إيجاد حلول فورية للمشاكل التي تم طرحها. كما وجه المواطنين بالتوجه إلى منظومة استخراج إيصالات الدفع واستكمال الإجراءات اللازمة.

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ على ضرورة حسن تعامل رؤساء القرى مع المواطنين المترددين على لانهاء خدماتهم، وتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يأتي في صميم استراتيجية المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والاستجابة الفورية لاحتياجات السكان.

حضر اللقاء كل من الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والمهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس عبد المسيح نبيل، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعلي صادق، رئيس مركز ومدينة إسنا.

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