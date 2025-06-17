محافظ الأقصر يعلن بدء مشروع تطوير كورنيش مدينة إسنا

أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، عن بدء الأعمال الفعلية في مشروع تطوير كورنيش مدينة إسنا، جنوب المحافظة، مؤكدًا أن المشروع يمثل واجهة حضارية جديدة بطول 1260 متر، والذى يعد متنفسًا لأهالي المدينة والزوار والسياح، ويعكس فكرًا جديدًا في التطوير الشامل للبنية التحتية بمركز ومدينة إسنا.

مشروع تطوير كورنيش إسنا بالأقصر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده المحافظ وسط موقع العمل في كورنيش إسنا، حيث استعرض تفاصيل المشروع ومراحله الثلاث، كما عرض مخطط تطوير معبد إسنا والمنطقة المحيطة به، وأعلن عن عدد من المشروعات الحيوية الأخرى الجاري تنفيذها بالمركز.



وأكد المحافظ خلال المؤتمر الصحفى أن تطوير كورنيش إسنا يتم على ثلاث مراحل،المرحلة الأولى تمتد على طول 550 مترًا، وتضم كورنيش سفلي بمتوسط عرض 6 أمتار، وممشى ومرسى بطول 550 مترًا، وتطوير مرسى الدهبيات القائم بطول القطاع.

وأوضح أنه سيتم إنشاء 14 محلًا تجاريًا وبازارًا بمساحة 16 مترًا مربعًا للبازار الواحد، وغرف خدمية لخدمة الزوار، وجداريات فنية من تنفيذ طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، بما يتماشى مع الهوية البصرية للمدينة، وأرضيات من الجرانيت المحلي، نظام متكامل للتعامل مع الحريق،وكورنيش علوي بمتوسط عرض 2 متر، يحتوي على ممشى و8 برجولات خشبية، وأرضيات من الخرسانة المطبوعة والرخام المحلي.



أما المرحلة الثانية فتمتد بطول 470 مترًا، وتشمل كورنيش سفلي بمتوسط عرض 13 مترًا، و40 محلًا تجاريًا وبازارًا بمساحة 15 مترًا مربعًا لكل منها،ومسرح مكشوف، وتطوير مرسى البواخر القائم، ومكاتب إدارية، غرف خدمية، دورات مياه، برجولات خشبية،وكذا جداريات فنية وأرضيات من الجرانيت المحلي، ونظام حريق متكامل.

وتشمل هذة المرحلة ايضا كورنيش علوي يحتوي على ممشى بطول 470 مترًا، بمتوسط عرض 4.5 متر، مزود ببرجولات خشبية، كما تشمل هذة المرحلة توسعة الطريق العلوي، وإنشاء موقف للسيارات، وأرضيات من الخرسانة المطبوعة والرخام المحلي.



أما المرحلة الثالثة تشمل تطوير الحديقة القائمة بطول 250 مترًا، وتحويلها إلى مساحة ترفيهية متكاملة تخدم أهالي المدينة وزوارها.

وفي ردّه على أسئلة الصحفيين، أوضح محافظ الأقصر أنه عند تسلّمه مهام عمله في يوليو 2024، كان عدد العزب والنجوع التابعة لمركز إسنا وفقًا لبيان وزارة التنمية المحلية لعام 2018 يبلغ 176 عزبة ونجع، وتمت إضافة 107 منطقة جديدة ليصبح الإجمالي 283 عزبة ونجع.

وقد تم اعتماد 228 حيزًا عمرانيًا، ويجري التنسيق حاليًا لاعتماد 55 عزبة ونجع إضافيين.



وتناول المحافظ خلال المؤتمر ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركز إسنا، مؤكدًا أن هناك 9 قرى تم تطويرها، وسيتم افتتاحها تدريجيًا بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بها في 30 يونيو و30 يوليو المقبلين.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة، أشار إلى استمرار العمل في مركزي القرنة والبياضية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاستثمارية، بما يعكس حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطنين في الريف.



وفي إطار دعم الاستثمار، أعلن محافظ الأقصر عن طرح أراضٍ بمنطقة المدامود بمركز الزينية لصالح صغار المزارعين، بالإضافة إلى تحديد استخدام نحو 80 فدانًا للاستثمار السياحي، بهدف زيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة.

كما أشار إلى تصدير الطماطم المجففة كأحد مجالات الاستثمار الزراعي الجديدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح أسواق تصديرية.



ودعا محافظ الأقصر المواطنين الذين تقدّموا بأوراقهم ضمن منظومة تقنين أراضي الدولة إلى سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، وسداد الرسوم حرصًا على تحقيق الاستقرار القانوني لهم.



شارك في المؤتمر الصحفي الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،والمهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،والمهندس عاطف عسكر، وكيل الوزارة ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر والأقصر، وعلى صادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندس عبد المسيح نبيل، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وياسر جاد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

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