رئيس هيئة الاستثمار: مصر تستهدف الانضمام لأفضل 30 اقتصادا عالميا بحلول 2030

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن كل مقومات الاقتصاد والاستثمار متوفرة في مصر، لكنها مرت بمراحل مختلفة مما جعلنا نجري بعض المراجعات ونهيئ الأوضاع لاستعادة موقع مصر في خريطة الاستثمار العالمية، ولتكون مركزا للاستثمار العالمي.

مؤتمر كلية أنسي ساويرس بالجامعة الأمريكية

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان “ نحو المستقبل.. رؤى ملهمة لعالم الأعمال 2025”، أنه نظرا للوضع الحالي والاوضاع الخارجية التي نشهدها فإن الجوانب الفنية في عملية جذب الاستثمارات تحتاج الي تغيير لأن العالم يتغير ويتحول طوال الوقت، مشيرا إلى اننا لابد وان نكن مستعدين للاتجاه الذي سيتجه اليه العالم وأن يكن لنا هدف نسعى لتحقيقه.

وأكد أن هدف مصر الأساسي هو أن تصبح أحد أفضل 30 اقتصاد في العالم بحلول 2030، وأن يكون لدينا موضعا من أفضل الدول التي تحظي بالتحويل التكنولوجي.

هيئة الاستثمار تستهدف 8 قطاعات لتحسين المناخ الاستثماري

وأضاف هيبة، إن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حددت 8 قطاعات، تقوم بالعمل على تطويرها لتحسين مناخ الاستثمار، منها الصناعة التي تمثل 14% من الناتج المحلى وهناك تطلعات لأن تحقق 34% منه خلال الخمس سنوات القادمة، وقطاع السياحة الذي لا نستخدم سوى ٦% منه، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج لخطة متوسطة لزيادة استخدامه.

وأكمل، إن مصر تلعب دورا هاما في مجال تكنولوجيا المعلومات بسبب الشباب الواعد حيث أثبتت إحصائيات غير رسمية ان 100 الف من العاملين بالتكنولوجيا من بين 50 مليون شخص حول العالم، موجودين في مصر، وان مصر تصدر المعرفة بما يزيد عن 9 مليار دولار.

واوضح ان الهيئة لديها خطة موسعة لزيادة البصمة الزراعية حيث افتتح الرئيس السيسي مؤخرا الدلتا الجديدة، بالإضافة لذلك فإن مصر لديها موقع استراتيجي مهم، وقناة السويس تسيطر على من 3 ل 5% من التجارة العالمية.

خطة الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

وكشف هيبة ان هذه الخطة التي تقوم بها هيئة الاستثمار الآن ناتجة عن دراسات موسعة ودقيقة وضعتها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي تعتمد على تحديد القطاعات التي تحتاج لتطوير، إضافة الي وضع استراتيجية تشجيع الاستثمارات المحلية لانه لن يأتي مستثمر من خارج البلد الا لو رأي المستثمرين المصريين منتعشين، لذلك فإن تحسين الاستثمار الداخلي هو امر مهم لتشجيع الاستثمار الخارجي.

استهداف الاستثمارات ذات الأثر المستدام

وأكد هيبة أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص واتخذت العديد من الإجراءات لإشراكه في كثير من الأنشطة، وكذلك للتعاون مع الشركات الخاصة في دول أخري للاستفادة من خبراتهم.

ولفت إلى أن مصر تستهدف الاستثمارات المستدامة ذات الاثر، التي تقدم لها قيمة مضافة وتساهم في بناء قدراتها.

واوضح ان مصر تعتبر السوق الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الاجانب، وبالرغم من المخاطر التي واجهها بعضهم، إلا أن تلك المخاطر تأتي في مقابل العوائد المادية المرتفعة.

استثمار أكثر من ٥٠٠ مليار دولار في البنية التحتية

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هى جزء من استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات المستدامة، حيث تبلغ مساحتها ٤٠٠ كيلو متر مربع، وهي بمحازاة المجرى المائي لقناة السويس، وبها ٦ موانئ تنمو وتكبر، ومنها ميناء السخنة الذي أصبح الآن ١٠ آلاف كيلو متر مربع، وأصبح مركزا لوجستيا وليس مجرد ميناء.

وكشف هيبة ان مصر استمرت أكثر من ٥٠٠ مليار دولار امريكي في البنية التحتية منذ ٢٠١٥، في الطرق والموانئ، لافتا آلى إنه لولا ذلك لما وجد مناخ جيد للاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.