محافظ الأقصر يفتتح التشغيل التجريبي لمحطة صرف صحي قرية النمسا بإسنا

تفقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، مشروع الصرف الصحي لمحطة بوستر قرية النمسا، في إطار جولته الموسعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وضمن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية التي تخدم أهالي المحافظة.

مشروع الصرف الصحي

وخلال الزيارة، أطلق المحافظ التشغيل التجريبي للمحطة تمهيدًا لافتتاحها وتشغيلها رسميًا طبقًا للتوقيتات المُعلنة، ويُعد المشروع من المشروعات الكبرى التي تُنفذها شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتكلفة تقديرية بلغت 320 مليون جنيه.

وتتكون المحطة من عدد من العناصر الإنشائية والفنية، ومنها البيارة، وعنبر التشغيل، ومبنى المحولات، والمولد، وغرفة الأمن، وخزان الوقود، وغرفة لوحات الجهد.

كما تضم محطة النمسا عددًا من المحطات الفرعية وهي: (النمسا الوسيطة – النمسا الرئيسية – النمسا الفرعية 1 – تابع النمسا الفرعية 2)، وتبلغ قدرة الرفع بالمحطة نحو 300 لتر/ثانية.

ويبلغ طول خط الطرد للوسيطة نحو 7150 مترًا بقطر 710 مم، بينما تصل أطوال شبكات الصرف الصحي بقرية النمسا إلى نحو 23 كيلومترًا تقريبًا.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وعلى الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

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