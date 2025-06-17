الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير معبد إسنا (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

 تابع المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال تطوير ورفع كفاءة معبد إسنا والشارع المؤدي إلى المعبد، بدءًا من كورنيش النيل وحتى المعبد والمنطقة المحيطة به.

تطوير معبد إسنا بالأقصر 

وأكد المحافظ خلال جولته أن هذا التطوير الشامل للمنطقة يأتي استجابةً لنتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظة في 12 أكتوبر الماضي،  وأضاف أنه تم رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمعبد بما يتناسب مع الطابع المعماري الذي تتميز به مدينة إسنا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل المباني، والسوق السياحي، وشارع البازارات، والمرسى السياحي، وقيسارية إسنا التراثية.

وأوضح محافظ الأقصر أن الهدف من تطوير إسنا هو إحداث نقلة شاملة للمدينة لا تقتصر على المعبد فحسب، بل تمتد لتشمل الكورنيش والمرسى السياحي.

وأضاف أنه سيتم رفع كفاءة المدينة بما يتلائم مع هويتها البصرية، والانتهاء من أعمال الصرف الصحي وتركيب بلاط الإنترلوك، والبدء الفعلي في تطوير المرسى السياحي لخلق فرص عمل لأبناء المدينة.

كما شمل تطوير معبد إسنا تركيب مصعد كهربائي لتقليل فرق المنسوب بين الشارع والمعبد، وتخفيف العبء عن الزوار وذوي الهمم، وأشار المحافظ إلى أن هذه المنطقة التاريخية مرت بالعديد من الحضارات الرومانية والإسلامية.

ويهدف هذا التطوير لمعبد إسنا والمنطقة المحيطة به إلى إعادة المظهر الحضاري والتاريخي لواحدة من أكبر مدن المحافظة، بهدف تعزيز نموذج السياحة الثقافية المستدامة والمتكاملة التي تعيد مدينة إسنا إلى الخريطة السياحية، وتجعلها مدينة تقدم تجربة سياحية فريدة ومتكاملة للزائر.

 

 

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