تهدد المنازل، محافظ الأقصر يوجه بحل عاجل لمشكلة المياه الجوفية بقرية النمسا (صور)

حرص المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، على التوجه إلى نجع النقباء التابع لقرية النمسا، وذلك استجابةً لشكاوى الأهالي بشأن ظهور مياه سطحية وغرق عدد من المنازل، نتيجة ارتفاع منسوب مياه ترعة الرمادي، مما تسبب في صعوبة حركة السير وتهديد أساسات المنازل.

مشكلة المياه الجوفية في إسنا

وعقب تفقده للموقع، وجه محافظ الاقصر، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بالبدء الفوري في تنفيذ شبكات الانحدار باستخدام نظام النزح الجوفي للتجفيف المؤقت، كحل سريع للمشكلة، وذلك ابتداءً من يوم السبت القادم، على أن يستمر العمل حتى الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المتكامل بالقرية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، والمهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلى الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس عبد الله بكري، مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

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