ستيلانتس العالمية تعتزم إنتاج 268 ألف سيارة في مصر بالتعاون مع العربية للتصنيع

أشادت شركة ستيلانتس مصر باللقاء الذي جمع قياداتها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي في إطار دعم القيادة السياسية للصناعة الوطنية، ومتابعة جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين صناعة السيارات داخل السوق المصري.



ويجسد هذا اللقاء اهتمام الدولة المتواصل بتطوير الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات، كأحد محركات النمو الاقتصادي المستدام، وجمع اللقاء كلًا من اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وهشام حسني، المدير التنفيذي) لشركة ستيلانتس مصر، واللواء أسامة عبد العليم، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، لعرض سيارة سيتروين C4X المصنعة محليًا، وهي الخطوة التي تعد نموذجًا متقدمًا للتكامل الصناعي بين الشركاء الوطنيين والدوليين.



وعرض اللواء مختار عبد اللطيف السيارة على الرئيس وأكد أن اللقاء يعكس التوجه الإستراتيجي للدولة في تعزيز دور الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تولي أهمية قصوى لزيادة نسب التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.



وأضاف: "نعتز بهذه الشراكة مع شركة ستيلانتس، ونراها نموذجًا يُحتذى في تعميق التعاون الصناعي بما يخدم أهداف الدولة في الاعتماد على المنتج المحلي وتطوير الكوادر الفنية، فإن خطة الإنتاج تستهدف تصنيع 7000 سيارة سنويًا حتى عام 2029، بإجمالي 28 ألف سيارة، كما يجري التحضير لإطلاق طراز جديد يتم تصنيعه حصريًا في مصر نهاية عام 2026، بإجمالي 240 ألف سيارة."



من جهته، أعرب هشام حسني،المدير التنفيذي لشركة ستيلانتس مصر، عن تقدير شركة ستيلانتس للاهتمام الرئاسي بملف التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع أثمرت عن إطلاق خط إنتاج لطراز C4X بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بتوسيع حضورها الصناعي في مصر.



وأشار حسني إلى أن ستيلانتس ترى في السوق المصري ركيزة أساسية لاستثماراتها بالمنطقة، وتعتزم مواصلة دعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا الصناعية ورفع تنافسية قطاع السيارات المصري.



و نوه اللواء أسامة عبد العليم بأن التخطيط وإجراء التجهيزات الفنية واللوجستية لإنتاج هذا الطراز قد بدأ في أغسطس 2023 حتى تم إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025.



ويأتي هذا المشروع في إطار إستراتيجية ستيلانتس العالمية لتعزيز الإنتاج الإقليمي وتقديم حلول تنقل ذكية ومستدامة تتماشى مع تطلعات المستهلكين وتحديات المستقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.