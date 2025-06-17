100 ألف جنيه تراجعا في أسعار السيارات الكورية

سيارات KGM… شهدت السيارات الكورية في السوق المصري تراجع في أسعارها يصل نحو 100 الف جنيه، وشمل سيارات KGM توريس الكورية 2025، وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم القوة الشرائية للمستهلك وتوسيع قاعدة عملائها في سوق السيارات متعددة الاستخدامات SUV.



واخطر الوكيل المحلي للعلامة الكورية كافة الموزعين والتجار باسعار السيارات خلال شهر يونيو داخل المعارض المصرية، ونرصدها في التقرير التالي:-

يصل سعر الفئة الاولي Comfort إلى 1,575,000 جنيه بدلًا من 1,675,000 جنيه،

ويصل سعر الفئه الثانيه Advance إلى 1,699,000 جنيه بدلًا من 1,799,000 جنيه.

كما تم تقليص سعر فئة Premium إلى 1,849,000 جنيه، وسعر فئة Luxury إلى 1,990,000 جنيه. أما الفئة الأعلى تجهيزًا، Adventure 4×4، فقد انخفض سعرها إلى 2,090,000 جنيه بعد أن كانت تُعرض بسعر 2,190,000 جنيه.



وفي ذات السياق المتصل، علق أحمد أبو خف، خبير سيارات العضو المنتدب لسيارات الكورية في مصر، إن تراجع الاسعار في الوقت الحالي، يعتبر حلول ذكية تناسب السوق المصري وتلبي تطلعات المصريين في اقتناء السيارات، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. طراز KGM توريس يجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، ويمنح السائق تجربة قيادة متكاملة وآمنة.



وتُعد "توريس" من أبرز طرازات KGM التي تلقى رواجًا عالميًا، بفضل تصميمها الجريء، ومساحتها الداخلية الرحبة، وتجهيزاتها التكنولوجية التي تشمل نظام ترفيهي متطور، دخول ذكي، ونظم أمان متقدمة. وتتميز فئة Adventure 4×4 بقدرات دفع رباعي تناسب الاستخدام على الطرق الوعرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق المغامرات والقيادة الحرة.



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