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وكيل وزارة التعليم بقنا يطمئن على مراقبي الثانوية مصابي حادث حجازة

زيارة المراقبين المصابين
زيارة المراقبين المصابين بقنا، فيتو

قام هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بزيارة لمستشفى قنا الجامعي للاطمئنان على سبعة من المعلمين المراقبين، الذين يتلقون العلاج إثر تعرضهم لحادث تصادم صباح اليوم، أثناء توجههم إلى لجان امتحان الثانوية العامة بإدارة دشنا التعليمية، قادمين من قرية حجازة التابعة لمركز قوص.
وكان عدد من المراقبين بالثانوية العامة، قد أصيبوا، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ملاكي على الطريق السريع أمام نجع البيجية التابعة لقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

 الإصابات ما بين كسور ورضوض

واطمأن الوكيل على الحالة الصحية للمعلمين من هيئة الإشراف الطبي ومن المعلمين أنفسهم.

وأشار إلى أن الإصابات تتباين ما بين كسور ورضوض، ومعظم المصابين حالتهم مطمئنة ويتلقون الرعاية الطبية الواجبة بحسب المتابعة المستمرة من  وزير التربية والتعليم ومحافظ قنا والدكتور رئيس جامعة جنوب الوادي.
رافق الوكيل فراج الوحش رئيس الوحدة المحلية لمركز قوص، ومحمد نصر الدين مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد دويدار أمين نقابة المعلمين بقنا، وحامد الوحش أمين  صندوق النقابة وأعضاء اللجنة النقابية بقنا وقوص.

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