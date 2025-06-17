الثلاثاء 17 يونيو 2025
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محافظات

مصرع تلميذ غرقا في حمام سباحة بقنا

حمام سباحة
حمام سباحة

لقي طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا داخل حمام سباحة في قاعة أفراح بإحدى المناطق التابعة لدائرة بندر قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا يفيد بمصرع طالب غرقًا داخل حمام سباحة في بدائرة القسم.

وبعد الفحص تبين مصرع م.س،يبلغ من العمر 13 عامًا، غرقًا داخل حمام سباحة في قاعة أفراح بدائرة بندر قنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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