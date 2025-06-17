شروط مد خدمة المعلمين بعد سن المعاش

مد الخدمة للمعلمين بعد سن المعاش، أصدر الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير أمرًا إداريًا يحدد شروط قبول طلبات مد الخدمة للمعلمين الراغبين في الاستمرار بمهنة التدريس عقب بلوغ سن المعاش.

وأوضح " المحمدي" – في الأمر الإداري رقم 1403 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2025، أنه إعمالًا لنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، وفي ضوء القرار الوزاري رقم 80 لسنة 2025 الصادر بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم، فإنه يتم التنبيه على كافة الإدارات التعليمية التابعة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة بموافاة المديرية التعليمية التابعة لها بقوائم معتمدة بكافة التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي لأعضاء هيئة التعليم والعدد الكافي لسد هذا الاحتياج في كل تخصص ( ابتدائي وإعدادي – وثانوي).

وأضاف: كما يتم إتاحة التقدم لراغبي مد الخدمة من أعضاء هيئة التعليم المحالين للمعاش بداية من 1 أكتوبر 2025 إلى 31 مارس 2026 والراغبين في مد خدمتهم لمدة عام، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على شبكة الانترنت، ويبدأ التسجيل اليوم 17 يونيو 2025.

شروط مد خدمة المعلم بعد سن المعاش

التعليمات الصادرة من مساعد وزير التربية والتعليم تحمل شقين:

الأول مطالبة الإدارة التعليمية بالعمل مبكرًا على إعداد قوائم معتمدة بالعجز في أعداد المعلمين وفق كل تخصص، وأن تشمل تلك القوائم الأعداد الفعلية للعجز والأعداد التي تحتاجها كل إدارة تعليمية لسد ذلك العجز، وأن ترفع تلك القوائم للمديريات التعليمية التابعة لها.

أما الشق الثاني من تعليمات الوزارة فيتضمن اتخاذ الوزارة إجراءاتها لتنفيذ قرار رئيس الوزارء بالموافقة على مد الخدمة للمعلمين الراغبين في الاستمرار بالعمل بعد سن المعاش.

وأوضحت الوزارة أن التقديم لمن يرغب في العمل بعد سن المعاش مقتصر فقط على من يخرج إلى سن المعاش بدءًا من 1 أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026، وأن يكون تقديم طلبات الاستمرار في العمل بعد سن المعاش عبر موقع الوزارة الرسمي، وليس في الإدارة أو المديرية التعليمية، وأيضًا حددت الوزارة أن العمل يكون لمدة عام.

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