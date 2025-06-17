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حوادث

تأجيل محاكمة مالك شركة وشقيقه بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بعابدين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مالك شركة وشقيقه، بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه لجلسة 13 يوليو المقبل.

 

إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة

 كانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط شخصين لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع سيارته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات بدائرة القسم بتضرره من مالك الشركة محل عمله، وشقيقه "شريك بنفس الشركة"، لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع لسيارته، وذلك أثناء تواجدهم بمقر الشركة لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

 وبررا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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