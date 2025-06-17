الثلاثاء 17 يونيو 2025
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أخبار مصر

مدبولي يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة استعدادا لإجراء مباحثات موسعة (صور)

رئيس الوزراء يستقبل
رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء صربيا

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، "ﭼورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، الذي وصل القاهرة اليوم على رأس وفد رفيع المستوى.

    

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له.

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ويتضمن جدول أعمال الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة برئاسة  رئيسي وزراء مصر وصربيا؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

 

ومن المُقرر أيضًا أن يترأس رئيسا وزراء مصر وصربيا المنتدى الاقتصادي الصربي بحضور ممثلي منظمات الأعمال المصرية والصربية.

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