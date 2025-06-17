أزمة داخل الزمالك بسبب لجنة التخطيط

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن هناك حالة من الغضب الشديد بين عدد من أعضاء مجلس الإدارة بسبب القرارات الأخيرة المتعلقة بفريق الكرة، وأبرز أسباب الأزمة هو منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات الفنية والإدارية الخاصة بالفريق الأول، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء تهميشًا لدورهم وتقليصًا لصلاحياتهم داخل المنظومة الكروية.

جون إدوارد في قلب العاصفة

الأزمة تصاعدت أكثر بعد اقتراب الإعلان عن تولي جون إدوارد مهمة الإشراف الكامل على ملف الصفقات الجديدة وتجهيز الفريق للموسم المقبل، وهو ما أثار حفيظة بعض الأعضاء الذين شعروا بأن الأمور تُدار بشكل فردي دون الرجوع إلى مجلس الإدارة بالكامل.

مخاوف من الانقسام داخل النادي

وتخشى جماهير الزمالك من أن تؤثر هذه الخلافات الإدارية على استقرار الفريق الفني في الفترة المقبلة، خصوصًا مع بدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد والحديث عن صفقات قوية يتم التفاوض بشأنها حاليًا.

مطالب بإعادة التوازن

وتُطالب بعض الأصوات داخل المجلس بضرورة إعادة التوازن في توزيع الصلاحيات، وتفعيل دور مجلس الإدارة بشكل أكبر لضمان التنسيق الكامل وعدم تكرار أزمات السنوات الماضية.

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