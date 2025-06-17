بعد اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 90.2%، محافظ الدقهلية يجري اتصالا هاتفيا بأوائل الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني "إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية" للعام الدراسي 2024/ 2025 م وذلك بنسبة نجاح 90.2 %.

جاء اعتماد محافظ الدقهلية للنتيجة بعد عرضها من قبل المهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية، الذي أوضح أن عدد من تقدموا للامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 126 ألف و308 طالبا وطالبة الامتحانات في 591 لجنة.

وأجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اتصالا هاتفيا بالطلاب الاوائل لتهنئتهم، وبعث بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

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