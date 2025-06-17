نواب يرفضون مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، إعلان عدد من النواب عن رفضهم لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.

النائب عبد المنعم إمام

حيث رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026.

وقال إمام خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع الموازنة "نحن رجال تشريع وقانون اقرينا قانون تأمين الصحي الشامل الذي ينص على أن تدفع الهيئات الاقتصادية 2.5 في الألف مساهمة تكافلية في هذه المنظومة"، واستطرد "هيئة المجتمعات العمرانية تدفع مساهمة تكافلية 60% من قيمة المبلغ الذي يفترض دفعه".

واستنكر إمام ضآلة الإيرادات العامة للدولة، واعتبرها تتعلق بالقدرة على الكفاءة في إدارة البلد، وقال "البلد في أزمة عندنا محيط إقليمي صعب محتاجين فيه تطور"، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تولى مهمته في 2018، واختتم "هذه حكومة لا تصلح أن تكون حكومة حرب".



مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026

ورفض النائب أحمد الشرقاوي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026

وقال الشرقاوي إن "الوضع الإقليمي يفرض علينا اتخاذ إجراءات احترازية واستعداد لأي سيناريو يكون مطروح"، مضيفًا "الوضع الاقتصادي مؤثر على وضع مصر السياسي والإقليمي".

وشدد عضو مجلس النواب على أن أرقام الموازنة العامة تعبر عن الاقتصاد الذي "لا يعمل بكفاءة"، مشيرًا إلى أن "الضرائب المقدرة تصل إلى 2 ترليليون و600 مليار جنيه، منها 157 مقدرة للنشاط التجاري والصناعي والباقي ضرائب دخل أو استهلاك مثل ضريبة قيمة مضافة".

كما لفت إلى الارتفاع في نسبة الدين الداخلي والخارجي، وقال الشرقاوي "احنا في كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة، سلسلة من القرارات الاقتصادية والمالية على مدار عشر سنين".

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