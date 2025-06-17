مدبولي يلتقي رئيس مجموعة فنادق "حياة" العالمية ورئيس مجلس إدارة شركة "أدد العقارية"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خافيير أجيلا، رئيس مجموعة فنادق "حياة" لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وباسل سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة "أدد العقارية"، إحدى شركات مجموعة سامي سعد القابضة، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

رئيس مجلس الوزراء يؤكد دعمه لاستثمارات شركة "حياة" العالمية في مصر

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء دعمه لاستثمارات شركة "حياة" العالمية في مصر في ضوء اهتمام الدولة بدعم قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وفي إطار ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة في قطاع السياحة.

كما أكد وزير السياحة والآثار اهتمامه بتقديم أوجه الدعم لاستثمارات شركة "حياة" العالمية في مصر، في ضوء جهود الدولة المصرية لزيادة عدد الغرف الفندقية، ودعم قطاع السياحة الواعد.

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق "حياة" العالمية

وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "أدد العقارية" إلى جهود التعاون القائمة مع شركة "حياة" العالمية من أجل تطوير خدمات الفندقة بقطاع السياحة، معربًا عن تقديره لاستقبال رئيس مجلس الوزراء وفد شركة "حياة" العالمية برئاسة الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بالشركة.

وتناول باسل سامي سعد الدعم الذي من المقرر أن تحصل عليه الشركة من مؤسسات التمويل الدولية لتوسيع استثماراتها الفندقية والسكنية في مصر.

وتطرق رئيس مجلس إدارة "أدد العقارية" أيضًا إلى حجم التوسع المنتظر في الاستثمارات وما يمكن أن يضيفه من فرص عمل للشباب المصري.

فيما أعرب رئيس مجموعة فنادق "حياة" لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط عن تقديره للتعاون مع شركة "أدد العقارية"، مشيرًا إلى حجم التعاون بين الجانبين وما يمكن أن يسهم به في دعم قطاع الفندقة في مصر.

وعقب اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "أدد العقارية" و"مجموعة فنادق حياة العالمية" لتوسيع الاستثمارات الفندقية والسكنية ذات العلامات التجارية في مصر لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين إلى مصر.

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