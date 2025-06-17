ضبط عاطل بتهمة سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بالقطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص فى سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب والقص" بمنطقة القطامية.

سرقة العقارات تحت الإنشاء بالقطامية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة القطامية يفيد بضبط (عاطل) لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًّا تخصص في سرقة الأسلاك والكابلات الكهربائية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب والقص" بدائرة القسم.

وعثر بحوزته على كمية من الأسلاك والكابلات الكهربائية مجهولة المصدر.



وبمواجهته اعترف بارتكابه (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمحل سكنه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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