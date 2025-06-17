تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالإسكندرية (صور)

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية فرنساوي إيطالي، إسباني، ألماني، عقب انتهاء الامتحان وخروج الطلاب.

تراكات بالفرنساوي

قال الطالب محمد حسن، بلجنة مدرسة محمد نجيب: إن امتحان اللغة الفرنسية به بعض الصعوبات وهي تخص الطالب المتيمز وهو الأمر الذي سيؤثر علي باقي الطلاب بسبب التركات في الامتحان.

الإيطالي صعب

وقال محمود علي، لجنه محمد نجيب: إن امتحان اللغة الإيطالية كان صعبا، وكانت هناك شكاوى من الزملاء في هذا الأمر وحاولنا نحل.

ألغاز الألماني

وأشار طالب آخر إلى وجود صعوبات في امتحان اللغة الألمانية، قائلا: كانت به ألغاز كثيرة ولكن أدينا ما علينا.

امتحانات الثانوية العامة

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ (58911) طالبًـا منهم (15699) طالبًا للشعبة الأدبية، و(28312) طالبًا لشعبة العلوم، و(12271) طالبًا لشعبة الرياضيات و(2629) طالبًا للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام (149) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

ويؤدي الطلاب الامتحانات وسط التعليمات المشددة بالالتزام على حظر استخدام الهواتف المحمولة وكافة الأجهزة الرقمية للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

ويأتي هذا في إطار حرص محافظ الإسكندرية على المتابعة الميدانية المستمرة لضمان توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة للطلاب خلال أداء الامتحانات، والتأكد من انتظام العملية الامتحانية بما يعكس حرص الدولة على دعم أبنائها وتوفير المناخ الملائم لتحقيق أفضل النتائج.

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