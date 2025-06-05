28829 رسالة معروضة على الرقابة على الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن عدد الرسائل المعروضة على الهيئة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 28 ألفا و829 رسالة.

عدد رسائل الواردات الصناعية المعروضة على الهيئة

وأشار التقرير الذى حصلت فـيتـو على نسخة منه، إلى أن عدد رسائل الواردات الصناعية المعروضة على الهيئة بلغت نحو 24 ألفا و723 رسالة تم قبول عدد 23 الف و654 رسالة ورفض عدد 1069 رسالة، وعدد رسائل الواردات غير الصناعية نحو 4106 رسائل تم قبول عدد 3955 رسالة، ورفض عدد 151 رسالة.

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كما تسعى الاستثمار إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا.

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