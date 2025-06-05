الجمعة 06 يونيو 2025
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اقتصاد

28829 رسالة معروضة على الرقابة على الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

 كشف تقرير  صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن عدد الرسائل المعروضة على الهيئة خلال  الربع الأول من العام الحالي بلغ 28 ألفا و829 رسالة.

عدد رسائل الواردات الصناعية  المعروضة على الهيئة

 وأشار التقرير الذى حصلت فـيتـو على نسخة منه، إلى أن عدد رسائل الواردات الصناعية  المعروضة على الهيئة بلغت نحو 24 ألفا و723 رسالة تم قبول عدد 23 الف و654  رسالة ورفض عدد 1069 رسالة، وعدد رسائل الواردات غير الصناعية نحو 4106 رسائل تم قبول عدد 3955 رسالة، ورفض عدد 151 رسالة.

 

 

 وتستهدف وزارة الاستثمار العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية. 
 

 كما تسعى الاستثمار إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنويا.

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