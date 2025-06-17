مستشفيات الدقهلية تستقبل 328 ألف مواطن خلال مايو (صور)

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن قطاع المستشفيات يشهد تطورًا ملموسًا في الأداء والخدمات، مشيرًا إلى أن أرقام الترددات والعمليات خلال شهر مايو تعكس حجم الجهد المبذول في سبيل خدمة المرضى وتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وقال "نحن نعمل على تقديم خدمة صحية تليق بمواطنينا، وتوسيع نطاق التخصصات والخدمات النوعية في المستشفيات على مستوى المحافظة.

مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات

وأوضح وكيل الوزارة أن مستشفيات المحافظة استقبلت خلال مايو 328 ألف مواطن من بينهم 216 ألفًا بالعيادات الخارجية الصبحية ونحو 39 ألفًا بالعيادات المسائية العيادات الخارجية الصباحية 216,060 مريضًا، والمسائية 39,015 مريضًا. فيما تم دخول 7390 مريضًا لتلقي العلاج الداخلي، إلى جانب 297 حالة ولادة (منها 189 ولادة قيصرية و108 طبيعية)، إضافة إلى 712 دخولًا بالحضانات، و1770 مريضًا بالعنايات المركزة.

المستشفيات تعمل وفق خطة متابعة دقيقة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن إدارة المستشفيات تعمل وفق خطة متابعة دقيقة تشمل المرور المستمر على جميع المنشآت، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم، مضيفًا: "أطلقنا خدمات جديدة وتم تنفيذ أكثر من 100 جولة مرورية خلال مايو، بالإضافة إلى أكثر من 65 جولة أخرى نفذتها إدارات الطب العلاجي المختلفة، للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الدعم الفني والتقني المستمر.

وخلال شهر مايو، قدمت أقسام الأشعة العادية خدماتها لـ 40,387 مريضًا، وتم إجراء 8135 أشعة مقطعية، كما أجريت 1877 عملية جراحية، منها 94 عملية داخلية، وشهدت أقسام العظام وحدها إجراء 3469 عملية، منها 302 عملية كبرى وذات مهارة. وتصدرت مستشفيات السنبلاوين العام، ميت غمر المركزي، وأجا المركزي قائمة المستشفيات الأعلى في إجراء هذا النوع من العمليات.أما أقسام الرمد فقد شهدت 705 عملية جراحية خلال الشهرنفسه.

وأكدت إدارة المستشفيات بقيادة الدكتور السيد فاروق،، أن شهر مايو شهد تدشين خدمات نوعية وتطويرًا في عدة مواقع، أبرزها: تطوير شامل لقسم التعقيم بمستشفى ميت غمر المركزي، ضمن خطة رفع كفاءة مكافحة العدوى.وإنشاء عيادة متخصصة لأمراض الدم (الثلاسيميا) بمستشفى السنبلاوين العام، بالإضافة إلى افتتاح صالة غسيل كلوي جديدة بمستشفى ميت سلسيل المركزي، مجهزة بماكينتين حديثتين، بالإضافة إلى شاشة ومونيتور لمراقبة العلامات الحيوية.

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