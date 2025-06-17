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رياضة

تشكيل بوكا جونيورز لمباراة بنفيكا في كأس العالم للأندية

بوكا جونيورز، فيتو
بوكا جونيورز، فيتو

أعلن ميجيل أنخيل روسو مدرب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني تشكيله الرسمي الذي سيخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية.

ويقع بنفيكا وبوكا جونيورز ضمن المجموعة التي تضم أيضًا بايرن ميونخ الألماني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا كاسحًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10.

تشكيل بوكا جونيورز أمام بنفيكا 

تشكيل بنفيكا ضد بوكا جونيورز

حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: صامويل دال – نيكولاس أوتامندي – أنطونيو سيلفا – ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوركون كوكو – فردريك أورسنيس – ريناتو سانشيز.

خط الهجوم: بروما – أنخيل دي ماريا – فانجيليس بافليديس.

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