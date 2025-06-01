الأحد 01 يونيو 2025
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سياسة

ضوابط منح صفة الضبطية القضائية للموظفين وفقا لقانون الإجراءات الضريبية

الإجراءات الضريبية،
الإجراءات الضريبية، فيتو

في إطار تعزيز الرقابة وتحقيق الانضباط في المنظومة الضريبية، وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد مجموعة من الضوابط والشروط التي تحكم منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مصلحة الضرائب. وتأتي هذه الخطوة بهدف تمكين العاملين المختصين من أداء مهامهم الرقابية والتفتيشية بكفاءة أعلى، بما يسهم في مكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام بالقانون.

وحسب المادة (19) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد  في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة ‏له، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل ‏بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق ‏بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة ‏في شأن تلك المخالفات.

 

الإجراءات الضريبية الموحد 


ووفقا للمادة (14): تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب ‏والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت ‏أو غيرها بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر  وعنوانه خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير. ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.‏

كما حدد قانون الإجراءات الضريبية المستندات المطلوبة لكل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات

 

‏قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

 

وحسب المادة (13): يجب تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا ‏القانون طبقًا لما يأتي:‏

( أ ) الملف الرئيس: وفقًا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلى الإدارة ‏الضريبية في دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم ‏لمجموعة الأشخاص المرتبطة.‏

(ب) الملف المحلى: خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول في مصر ‏لإقراره الضريبي السنوي.‏

(ﺠ) تقرير على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نهاية ‏السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط.‏ ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغًا يعادل (1٪) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار.


المعاملات التجارية بقانون الإجراءات الضريبية 

وحسب المادة (12) يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع ‏أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة ‏بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:‏

( أ ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء ‏مجموعة الأشخاص المرتبطة.‏

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى ‏وتحليلاتها.‏

الإجراءات الضريبية، (ﺠ) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات ‏المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل ‏مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من ‏جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح ‏المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد ‏الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات ‏الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة ‏الأشخاص المرتبطة.‏

الإجراءات الضريبية وفقا للقانون

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير ‏على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، ‏وبما يتفق مع الممارسات الدولية.‏ ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك ‏دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، ‏وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏ 

ويعفى الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ. ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

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