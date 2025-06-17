ترسانة الإسكندرية تدشن القاطرة الأولى إسماعيلية 1 طراز N113 لصالح هيئة قناة السويس (صور)

شهد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات والخدمات البحرية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مراسم تدشين القاطرة الأولى " إسماعيلية 1" طراز (N 113) بقوة شد 190 طن والتي تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية وفق لبنود التعاقد لتصنيع قاطرتين لصالح هيئة قناة السويس، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قادة القوات المسلحة،والشخصيات العامة، ومسئولى هيئة قناة السويس.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين الصناعات الوطنية، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر مع كافة الهيئات والمؤسسات بما يعظم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات المتاحة.

تاريخ صناعة السفن بمصر والشرق الأوسط

وألقى اللواء بحرى حسام الدين قطب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية كلمة أعرب فيها عن فخره بهذا الإنجاز الغير مسبوق فى تاريخ صناعة السفن بمصر والشرق الأوسط، والذى يعد بمثابة شهادة ثقة بأن صناعة السفن داخل جمهورية مصر العربية وصلت إلى مرحلة متطورة كونها تتبع أحدث المعايير العالمية فى ذلك المجال وأن ترسانة الإسكندرية ستحمل خلال الفترة المقبلة شعار صنع فى مصر لآفاق عالمية.

كما ألقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كلمة أشاد خلالها بالتعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية لتصنيع منتج وطنى يضاهي المنتجات العالمية ويكون إضافة قوية لمنظومة العمل بالهيئة، مشيرًا إلى أن القاطرة الجديدة تعد الإضافة الأحدث والأكبر فى تاريخ الأسطول البحرى للهيئة.

أعقبها تنفيذ إجراءات تدشين القاطرة التى تتمثل مواصفاتها الفنية بأنه يبلغ طولها 71.6 متر، وعرضها 18.5متر، وغاطس٧ أمتار، وسرعة تصل إلى 16 عقدة، فضلًا على العديد من المميزات

التى تمكنها من تنفيذ كافة المهام المحددة لها بكفاءة وإقتدار.

يأتى ذلك إنعكاسًا للتطور الذى تشهده شركة ترسانة الإسكندرية خلال الآونة الأخيرة تماشيًا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتحقيق الريادة بكافة المجالات.

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